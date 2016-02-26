Сверстать главную страницу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок286 просмотров

Сайт весь уже сверстали, но не очень нравится главная страница.

Нужно поправить стили, возможно шрифты, оформить блоки (выравнивание, галочки у тегов li), чтоб смотрелось все красиво.

Желательно чтоб был взгляд дизайнера, а не просто верстальщика.

9 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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