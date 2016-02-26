Сверстать главную страницу сайта

Сайт весь уже сверстали, но не очень нравится главная страница.

Нужно поправить стили, возможно шрифты, оформить блоки (выравнивание, галочки у тегов li), чтоб смотрелось все красиво.

Желательно чтоб был взгляд дизайнера, а не просто верстальщика.