Добрый день Есть уже утвержденный дизайн лэндинга. Необходимо сделать адаптивную порезку под все разрешения (мин разрещение 320 пикселей) с динамическим дизайном примеры ниже. Подсветка элементов на свое усмотрение ...
Сверстать главную страницу сайта
Сайт весь уже сверстали, но не очень нравится главная страница.
Нужно поправить стили, возможно шрифты, оформить блоки (выравнивание, галочки у тегов li), чтоб смотрелось все красиво.
Желательно чтоб был взгляд дизайнера, а не просто верстальщика.
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