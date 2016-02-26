Необходимо сделать порезку лэндинга

Добрый день. Нужна небольшая доработка лендинга на WP. http://xn--80adblq0cfem.xn--p1ai/podkluch/ - вот страница, которую надо доработать. Надо настроить формы обратной связи, чтобы они работали как тут http://xn--80adblq0cfem.xn--p1ai/ Получается просто взять, посмотреть как сделано ...