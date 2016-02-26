Верстка и установка на cms от вас сроки и бюджет т3 и макеты в приложение
Необходимо сделать порезку лэндинга
Добрый день
Есть уже утвержденный дизайн лэндинга.
Необходимо сделать адаптивную порезку под все разрешения (мин разрещение 320 пикселей) с динамическим дизайном примеры ниже. Подсветка элементов на свое усмотрение
http://www.templatemonster.com/ru/demo/53973.html
http://www.templatemonster.com/ru/demo/58344.html
Нужен адекватный и ответственный исполнитель.
Просьба не пишите в личку.
Стоимость указывайте в заявке.
Нужно на понедельник.
Исходники будут высланы выбранному исполнителю
Заявки фрилансеров
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