Верстка лендинга

$37
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок272 просмотра

Ребят дело срочное, нужна верстка ленда завтра к обеду.

https://yadi.sk/i/45fBNMvnpVS26 дизайн в jpg

тз 

https://docs.google.com/document/d/12Uy48GPptmiKirkc5avofGJRMJzD0RmYTWldNXky21U/edit?usp=sharing

в идеале сразу на modx посадить, но это можно позже сделать, главное сверстать, чтобы он завтра был в рабочем виде.

естественно нужен адаптив.

немного анимации для плавности.

MODX
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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