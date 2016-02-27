Верстка 1 страницы
Макет в приложении, исходники скину исполнителю.
Из особенностей:
Большинство элементов должно быть кодом (в особенности кнопки). Все кнопки - , не button!!!
Каждая кнопка при наведении должна инвертировать цвета (пример: кнопка "вход" белый шрифт, оранжевая рамка. При наведении: оранжевый шрифт, белая рамка)
В разделе "У нас вы можете заказать" при наведении на блок с услугой он должен подсвечиваться и должна показываться кнопка "заказать", как на категории "Бытовые услуги".
Блок "Отзывы" - стандартная карусель. Нажатие на стрелку показывает следующий отзыв. Нажатие на левую или правую фотку также открывает следующий отзыв. Сделать 4 заглушки для отзывов. Отзывы должны быть цикличны.
Оплата Яндекс, Вебмани, Сбер.
В заявках прошу указывать сроки и цену (в рублях), заявки без цены и сроков сразу буду удалять.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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