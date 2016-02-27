Верстка 1 страницы

Макет в приложении, исходники скину исполнителю.

Из особенностей:

Большинство элементов должно быть кодом (в особенности кнопки). Все кнопки - , не button!!!

Каждая кнопка при наведении должна инвертировать цвета (пример: кнопка "вход" белый шрифт, оранжевая рамка. При наведении: оранжевый шрифт, белая рамка)

В разделе "У нас вы можете заказать" при наведении на блок с услугой он должен подсвечиваться и должна показываться кнопка "заказать", как на категории "Бытовые услуги".

Блок "Отзывы" - стандартная карусель. Нажатие на стрелку показывает следующий отзыв. Нажатие на левую или правую фотку также открывает следующий отзыв. Сделать 4 заглушки для отзывов. Отзывы должны быть цикличны.

Оплата Яндекс, Вебмани, Сбер.

В заявках прошу указывать сроки и цену (в рублях), заявки без цены и сроков сразу буду удалять.