К проекту прикреплены превью файлов PSD Необходима адаптивная вёрстка главной страницы сайта с использованием HTML + CSS. По версии для десктопов. Задний фон должен растягиваться по ширине на 100% ...
Сделать минисайт
Требуется сделать минисайт - ленд. Тех. задание в личку.
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