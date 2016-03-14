Сделать минисайт

Сайт весь уже сверстали, но не очень нравится главная страница. Нужно поправить стили, возможно шрифты, оформить блоки (выравнивание, галочки у тегов li), чтоб смотрелось все красиво. Желательно чтоб был взгляд дизайнера, а ...