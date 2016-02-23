Верстка шаблона сайта-визитки на Wordpress CMS

Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress.

Макет прикреплен.

Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета нет, ничего особенного - обычный поиск, естественно, в том же стиле, что и остальной сайт.

Требования к верстке стандартны:

Аккуратно, на div, чистый код, все элементы классифицированы, корректно отображается во всех современных браузерах, переносит обновления системы и основных плагинов, то есть не должно быть модификаций системных файлов.

Заголовки статей, товаров и категорий уровня H1, других заголовков H1-H6, кроме как в статьях, на сайте быть не должно.

Кроме статей нигде не использовать списки или таблицы по умолчанию, везде прописывать свои классы, а внутри статей - списки и таблицы наоборот без классов.

По максимуму все сделать средствами CSS (кнопки - не картинками, а градиентом и т.п.)

Хлебные крошки с использование разметки schema.org

Уникальный код верстки.

Все информационные элементы должны редактироваться через админку: меню через меню, остальное - через виджеты (удобно сгруппированные по областям - "Верх сайта", "Низ сайта", "Правая область" и внутри каждого виджета уже блоки, например, для "Низ сайта" такие: "Контакты слева", "Счетчики", "Контакты справа"), слайдер - через слайдер, лого картинкой через админку (2 варианта: для русской версии и для английской) + в админке нужно предусмотреть возможность задать код цвета основного фона (который сейчас белый за текстом и в сайдбаре).

Все кнопки и ссылки должны реагировать на наведении.

Если в макете не предусмотрено, то сообщите, я уточню как должно реагировать.

Или можете просто класс hover прописать для каждого элемента.

Сразу нужно поставить языковой плагин qTranslateX и настроить его, чтобы все элементы сайта можно было перевести. Переводить сам сайт не нужно.

По слайдеру: нужно будет поставить и настроить плагин codecanyon.net/item/layerslider-responsive-wordpress-slider-plugin-/1362246 чтобы выглядел как в макете, куплю, пришлю архив.

Блок "Оставить заявку" внутри статьи должен вставляться шорткодом, чтобы можно было его в произвольном месте выводить с произвольным текстом.

При клике - по центру всплывает окно (пришлю ссылку на пример формы), в котором можно отправить сообщение.

Оптимально реализовать плагином Contact Form7, можно и другим, но чтобы можно было в админке менять текст формы, адрес получателя, уведомление после отправки и все другие параметры.

Рабочая область сайта фиксированная по ширине.

Две фоновые картинки (в шапке и футере) на 2560px.

По центру просто залитый цветом бекграунд.

Рассчитываю примерно на 10 000 руб.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.

Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.

Заявки без хотя бы ориентировочных цен и сроков не рассматриваю.

Если с кем раньше работал - плюс.

Оплата по факту Вебмани.