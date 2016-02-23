Сайт http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod Сайт joomla 2.5+ joomshoping. Картинки в списках товаров в категориях мутноватые. Здесь http://www.divano.ru/ и на других сайтах гораздо четче. Раньше был сайт на другом движке, картинки были четкие. Тут мутные. Может загрузчик поменять, или загружать ...
Верстка сайта на PrestaShop
Добрый день.
Интересует сборка дизайна сайта на системе престашоп:
Страницы дизайнов можно видеть по ссылкам.
Главаная:
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-main2/
Каталог для разделов: Игровые компьютеры, рабочие станции, ноутбуки
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-catalog4/
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-catalog3/
Каталог для разделов: Комплектующие, наботы для апгрейда, аксессуары, конфигуратор
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-catalog/
Карточка товара для: Игровые компьютеры, рабочие станции, ноутбуки
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-card2/
Карточка товара для: Комплектующие, наботы для апгрейда, аксессуары, конфигуратор
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-card3/
Оплата и доставка:
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-delivery/
Блог:
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-blog/
Внутренняя страница блога:
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-blog2/
Преимущества:
http://makets.itest.com.ua/maket/General/eviltech-str/
Интересуют сроки и стоимость реализации проекта на престашопе.
Заявки фрилансеров
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