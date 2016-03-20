Натянуть редизайн.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки185 просмотров

1. Требуется верстка и натяжка дизайна на DIAFAN.CMS

2. Сайт http://topknives.ru сейчас работает

3. Без потери контента. 

psd скину в лс

новый дизайн во вложении. 

Цены и сроки. 

9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$140
10 дней
Рекомендую специалиста! Быстрое и четкое понимание что нужно сделать, исправление всех правок. 10 баллов
В ходе сотрудничества никаких вопросов не возникло. Отличный заказчик. Моментальная оплата!!! Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад