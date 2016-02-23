Макет пришлю в личку. Высота 2100px. Есть табы, которые должны быть написаны кодом
Сверстать и натянуть на Wordpress
Есть дизайн, нужно сверстать и натянуть макет на водпресс. Сама дизайн и структура сайта идентична этому сайту http://goo.gl/DiuXWD (можно тупо скопировать этот сайт с фтп и натянуть на него дизайн).
На странице с контентом, где блок с формой заказа верстать не нужно.
Пишите цены в рублях. Если сработаемся и цены устраивать будут, то станем постоянно работать.
По срокам не тороплю!
Заявки фрилансеров
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