Сверстать и натянуть на Wordpress

Есть дизайн, нужно сверстать и натянуть макет на водпресс. Сама дизайн и структура сайта идентична этому сайту http://goo.gl/DiuXWD (можно тупо скопировать этот сайт с фтп и натянуть на него дизайн).

На странице с контентом, где блок с формой заказа верстать не нужно.

Пишите цены в рублях. Если сработаемся и цены устраивать будут, то станем постоянно работать.

По срокам не тороплю!