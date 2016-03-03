Вёрстка лендинга

Добрый день!

Нужно сверстать несложный лендинг — http://i.imgur.com/P9O5T4b.jpg

По задачам:

1. IE8+

2. Скроллящаяся за пользователем менюшка с плавным переходом к блокам

3. Всплывашка обратного звонка

— Валидация на заполнение поля «Телефон»

— Расшифровка utm меток (в ссылках, по которым переходят пользователи, будут метки, к примеру, utm_source=yandex.search&utm_term=ключевое%20слово. Нужно, чтобы некоторые параметры приходили на почту.

4. Всплывашки галереи изображений в блоках сертификатов и отзывов.

Пожалуйста, прикладывайте стоимость и сроки работ.