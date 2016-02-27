Верстка меню в VK

Необходимо сверстать меню для группы в VK по готовому шаблону PSD.

Прошу приложить примеры работ и стоимость. Выбор будет сделан 50\50 цена качество. Проверка и приемка работы на пустой демо группе. От исполнителя инструкция (краткая по установке на живую группу) можно в форме видео на демо. + дальнейшая поддержка по работами с версткой в FB.