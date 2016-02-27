Натянуть верстку на Woocommerce, настроить Ajax фильтрацию в каталоге товаров и в корзине, цены в зависимости от выбранных опций, система оплаты Альфа банк. Подробнее в скайп Верстка: http://meforget.alexcarver.ru/buckets/
Верстка меню в VK
Необходимо сверстать меню для группы в VK по готовому шаблону PSD.
Прошу приложить примеры работ и стоимость. Выбор будет сделан 50\50 цена качество. Проверка и приемка работы на пустой демо группе. От исполнителя инструкция (краткая по установке на живую группу) можно в форме видео на демо. + дальнейшая поддержка по работами с версткой в FB.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Натянуть верстку на движок. ТЗ по запросу. пишите в скайп (указан в аккаунте)HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать несложный лендинг — http://i.imgur.com/P9O5T4b.jpg По задачам: 1. IE8+ 2. Скроллящаяся за пользователем менюшка с плавным переходом к блокам 3. Всплывашка обратного звонка — Валидация на ...Завершен9 лет назад
При загрузке сайта подгружаются лишние стили, расположенные прямо в файле html. Смотрите сами: view-source:http://centrobit.ru/ Сайт на wordpress. Нужно привести код в порядок.Закрыт9 лет назад
Привет нужен понимающий верстак для адаптации верстки на сайте. Сайт Avticket.ru Нужно чтоб менялся размер шрифтов под разное разрешение и ширина сайта. В идеале подогнать под мобилу. Верстка экстренная. PSD нет в наличии. ...Завершен9 лет назад
Нужна простая валидная верстка, с минимумом кода. Нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать размер пунктов фиксированным. Верстка фиксированная (1000px ширина) ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна простая валидная верстка, нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать размер пунктов фиксированным. В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Компании Лора Эшли необходима помощь квалифицированного программиста! Что необходима сделать: - Блог компании: http://laura-ashley.com.ua/blog/ необходимо переверстать и сделать по примеру блога английского сайта компании: http://www.lauraashley.com/blog/ (минус в том, что английский сайт закрыт для украинского региона, ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать лендинг (во вложении дизайн, все разбито на слои) и настроить формы отправки заявок.HTML-верстка27 заявокЗакрыт9 лет назад