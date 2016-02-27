Адаптирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок290 просмотров

Нужно адаптировать сайт и обновить верстку на некоторых страницах

ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1__2dyEXmV0UWFvClvtpqpj_AgfN2BL-P8Bb6pindHeU/edit?usp=sharing 

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9 лет назад
segediyevgen
Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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