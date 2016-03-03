Изменить верстку сайта, добавить версию для слабовидящих

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Завершен5 заявок170 просмотров

Для детского сайта http://madou56.ru/ нужна версия для слабовидящих.

9 лет назад
Reriter
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу, сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Все хорошо, спасибо за работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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