http://artplatformfw.com/ анимация криво на нижних блоках работает, ее надо заменить. на айпаде вообще не поворачиваются, на айфоне дергается и крутится сразу на 360кнопку - наверх в самом верху не надо показыватьна айфоне адаптив кривой на ...
Изменить верстку сайта, добавить версию для слабовидящих
Для детского сайта http://madou56.ru/ нужна версия для слабовидящих.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Адаптивная верстка одной страницы. Желательно обязательно сделать за день.Завершен9 лет назад
верстка сайта http://www.b-plitka.ru/HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать верстку и натяжку для сайта tbdev (торрент трекер). Скриншоты во вложении (макета в psd нету). Хотелось бы увидеть сайт таким, как на скринах.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо сделать простецкую вёрстку с макета. Работы на 6 часов от силы , делать фиксированную неадаптивную вёрстку. Макет: https://yadi.sk/i/iao1T2GrpdBMK Бюджет - 1500рублей Оплата по факту на Яндекс или сбербанк, возможна работа через гарантов но ...Закрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо заверстать страницу похожую на http://porekamkanalam.ru Верстка должна быть адаптированной под мобильные устройства. Желательно, но не обязательно с использованием bootstrap. В заявке прошу указать Вашу ...Завершен9 лет назад
Сделать полную адаптивную версию сайта http://svadbavitebsk.by/ Указывайте цены и сроки обязательно .Закрыт9 лет назад
При подгрузке постов на AJAX они загружаются мгновенно нужно поставить задержку и настроить вращение прелоадера. Пример можете посмотреть тут https://spark.ru/Разобрать как сделана проверка формы. Возможно убрать или изменить. Предложить варианты проверки. Поправить дизайн формы.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад