Для детского сайта http://madou56.ru/ нужна версия для слабовидящих.
Дизайн с натяжкой, финансовый сайт
Для финансового сайта необходимо разработать Дизайн и натянуть его на движок, сайт на CMS H-script v4. Настройка функционала НЕ нужна.
И так, по цене. Главная страница - 1 500 рублей, цена каждой дополнительно странице 600 рублей (25-30 страниц).
Метод оплаты, рисуете главную - оплачиваю 50 процентов, верстаете, ставите на сайте - оплачиваю оставшиеся 50 процентов.
По поводу доп. страниц, рисуете 5 страниц - оплата 50 процентов, натягиваете - оставшиеся 50 процентов.
Оплата QIWI, Сбербанк или Visa карта.
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