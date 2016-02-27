Дизайн с натяжкой, финансовый сайт

Для финансового сайта необходимо разработать Дизайн и натянуть его на движок, сайт на CMS H-script v4. Настройка функционала НЕ нужна.

И так, по цене. Главная страница - 1 500 рублей, цена каждой дополнительно странице 600 рублей (25-30 страниц).

Метод оплаты, рисуете главную - оплачиваю 50 процентов, верстаете, ставите на сайте - оплачиваю оставшиеся 50 процентов.

По поводу доп. страниц, рисуете 5 страниц - оплата 50 процентов, натягиваете - оставшиеся 50 процентов.

Оплата QIWI, Сбербанк или Visa карта.