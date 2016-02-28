Нужно достаточно оперативно : сегодня завтра сверстать 3страницы (адаптивная верстка) , кроме верстки нужно немного запрограммировать (ввод имени) и расшаривание по соцсетям. Оставьте ваши заявки и пришлю макеты для оценки вместе с ТЗ
Верстка+натяжка макета на joomla 3
Вообщем есть макет сайта 3 страницы, главная, расчет стоимости и о компании, нужно сверстать и натянуть на joomla 3. Макет адаптивный.
Цена и сроки.
!!!!ТОЛЬКО ПОСТ ОПЛАТА!!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Натянуть готовую моб верстку на yii От исполнителя интересует сроки, цена и пример работHTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно адаптировать сайт и обновить верстку на некоторых страницах ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1__2dyEXmV0UWFvClvtpqpj_AgfN2BL-P8Bb6pindHeU/edit?usp=sharing Пишите Вашу цену и срокиHTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Для финансового сайта необходимо разработать Дизайн и натянуть его на движок, сайт на CMS H-script v4. Настройка функционала НЕ нужна. И так, по цене. Главная страница - 1 500 рублей, цена каждой ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Для детского сайта http://madou56.ru/ нужна версия для слабовидящих.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
http://artplatformfw.com/ анимация криво на нижних блоках работает, ее надо заменить. на айпаде вообще не поворачиваются, на айфоне дергается и крутится сразу на 360кнопку - наверх в самом верху не надо показыватьна айфоне адаптив кривой на ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Адаптивная верстка одной страницы. Желательно обязательно сделать за день.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
верстка сайта http://www.b-plitka.ru/HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать верстку и натяжку для сайта tbdev (торрент трекер). Скриншоты во вложении (макета в psd нету). Хотелось бы увидеть сайт таким, как на скринах.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад