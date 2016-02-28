Верстка+натяжка макета на joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок163 просмотра

Вообщем есть макет сайта 3 страницы, главная, расчет стоимости и о компании, нужно сверстать и натянуть на joomla 3. Макет адаптивный. 

Цена и сроки.  

!!!!ТОЛЬКО ПОСТ ОПЛАТА!!!!

Joomla
9 лет назад
sjjh
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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