Верстка+натяжка макета на joomla 3

http://artplatformfw.com/ анимация криво на нижних блоках работает, ее надо заменить. на айпаде вообще не поворачиваются, на айфоне дергается и крутится сразу на 360кнопку - наверх в самом верху не надо показыватьна айфоне адаптив кривой на ...