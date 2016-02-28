Скопировать код всплывающей рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки147 просмотров

Требуется скопировать вплывающий код рекламы на сайте зайев.нет  (писать латинскими) 

нужен код кототорый вызывает установку тулбара. Во вложение скриншот.

От вас: скопировать. Заменить на мою ссылку (моего тулбара) ,продемонстровать работоспобность. 

9 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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