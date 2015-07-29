Необходимо сверстать форм подписки на рассылку под mailchimp для установки на сайт. Дизайн есть. Формы трех видов. Все в одном стиле, отличаются только по форме и расположению текста. Пример дизайна прикладываю. Макет в слоях сброшу на почту. Исходный HTML код ...