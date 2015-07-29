Необходимо разработать стильный современный дизайн многостраничного сайта для туристической компании премиум формата (в psd для дальнейшей верстки). По этапам работ лучше сначала разработать главную страницу, чтобы дальше понимать в каком стиле двигаться. Главные критерии: минималистичность, стильность, современность, ...
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип туристической компании премиум формата. Вместе с лого высылать его идею (концепт) в письменной форме. Концепт компании и бриф по логотипу во вложении. Победителю необходимо будет предоставить логобук, а также показать логотип на визитке, ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать форм подписки на рассылку под mailchimp для установки на сайт. Дизайн есть. Формы трех видов. Все в одном стиле, отличаются только по форме и расположению текста. Пример дизайна прикладываю. Макет в слоях сброшу на почту. Исходный HTML код ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке. Формы для размещения на сайте www.makintour.com Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать и отвлекать. Текст для форм: ПОДПИСКА ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине. Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе с возможностью ...Нейминг и Слоганы75 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать Шаблон для рассылок MailChimp с версткой html. Шаблон рассылок для Турагентства MAKiNTOUR ([url=http://www.makintour.com/]www.makintour.com[/url]). Макет прилагается. В Шаблоне должны быть типовые блоки: 1. Шапка с логотипом/контактами и основными ссылками на сайт (ПОДБОР ТУРА, ГОРЯЩИЕ ТУРЫ, АВИАБИЛЕТЫ, ЗАЯВКА ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать Шаблон для рассылок MailChimp с версткой html. Шаблон рассылок для Турагентства MAKiNTOUR (www.makintour.com). Фирменный стиль взять за основу с сайта. В Шаблоне должны быть типовые блоки: 1. Шапка с логотипом/контактами и основными ссылками на сайт (ПОДБОР ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Ресурс: Центр развития ребенка/Частный детский сад Необходимо: - настроить и запустить контекстно-медийную рекламу в Гугле для целевых страниц; - создать 5 обьявлений на двух языках (укр и рус) - подобрать ключевые слова/фразы - подобрать минус слова - настроить ремаркетинг - спрогнозировать средний ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо сделать макет визитки и фирменного бланка для туристического агентства.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Необходимо разработать логотип для туристического агентства. Логотип нужно сделать с трема вариантами языкового отображения: анг: Good Agency рус: Хорошее Агентство укр: Хороша Агенція Логотип должен быть простым, лаконичным, читабельным при любом масштабе, ярким и соответствовать целевому назначению (туризм, отдых, путешествия), ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходимо оптимизировать уже существующий сайт детского дошкольного учреждения на украинском языке. CMS - Joomla. Сайт начинал делать один человек, заканчивал другой (в силу жизненных обстоятельств первого). Сайт получился немного кривой, неудобный, нечитабельные основные разделы. Посетители теряются в основных ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад