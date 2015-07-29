5888885

Кухар 5888885

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$5
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  • Дизайн многостраничного сайта под верстку.

    Необходимо разработать стильный современный дизайн многостраничного сайта для туристической компании премиум формата (в psd для дальнейшей верстки).  По этапам работ лучше сначала разработать главную страницу, чтобы дальше понимать в каком стиле двигаться. Главные критерии: минималистичность, стильность, современность, ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип Туристической компании премиум формата

    $50

    Необходимо нарисовать логотип туристической компании премиум формата. Вместе с лого высылать его идею (концепт) в письменной форме. Концепт компании и бриф по логотипу во вложении. Победителю необходимо будет предоставить логобук, а также показать логотип на визитке, ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка формы подписки на рассылку MailChimp

    Необходимо сверстать форм подписки на рассылку под mailchimp для установки на сайт. Дизайн есть. Формы трех видов. Все в одном стиле, отличаются только по форме и расположению текста. Пример дизайна прикладываю.  Макет в слоях сброшу на почту. Исходный HTML код ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн формы подписки на рассылку

    Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке. Формы для размещения на сайте www.makintour.com Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать и отвлекать. Текст для форм: ПОДПИСКА ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать название и доменное название ресурса бронирования туров

    $40

    Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине. Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе с возможностью ...

    Нейминг и Слоганы75 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка Шаблона для рассылок MailChimp

    Необходимо сверстать Шаблон для рассылок MailChimp с версткой html. Шаблон рассылок для Турагентства MAKiNTOUR ([url=http://www.makintour.com/]www.makintour.com[/url]). Макет прилагается. В Шаблоне должны быть типовые блоки:   1. Шапка с логотипом/контактами и основными ссылками на сайт (ПОДБОР ТУРА, ГОРЯЩИЕ ТУРЫ, АВИАБИЛЕТЫ, ЗАЯВКА ...

    HTMLВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать Дизайн-Шаблон для рассылок MailChimp

    Необходимо создать Шаблон для рассылок MailChimp с версткой html. Шаблон рассылок для Турагентства MAKiNTOUR (www.makintour.com). Фирменный стиль взять за основу с сайта. В Шаблоне должны быть типовые блоки:   1. Шапка с логотипом/контактами и основными ссылками на сайт (ПОДБОР ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и запуск контекстно-медийной рекламы GoogleAdw

    $20

    Ресурс: Центр развития ребенка/Частный детский сад Необходимо: - настроить и запустить контекстно-медийную рекламу в Гугле для целевых страниц; - создать 5 обьявлений на двух языках (укр и рус) - подобрать ключевые слова/фразы - подобрать минус слова - настроить ремаркетинг - спрогнозировать средний ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн логотипа туристического агентства

    $20

    Необходимо разработать логотип для туристического агентства. Логотип нужно сделать с трема вариантами языкового отображения: анг: Good Agency рус: Хорошее Агентство укр: Хороша Агенція Логотип должен быть простым, лаконичным, читабельным при любом масштабе, ярким и соответствовать целевому назначению (туризм, отдых, путешествия), ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо поправить/оптимизировать сайт

    $50

    Необходимо оптимизировать уже существующий сайт детского дошкольного учреждения на украинском языке. CMS - Joomla. Сайт начинал делать один человек, заканчивал другой (в силу жизненных обстоятельств первого). Сайт получился немного кривой, неудобный, нечитабельные основные разделы. Посетители теряются в основных ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
action_move
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Верстка формы подписки на рассылку MailChimp
Хороший заказчик, отличная постановка задачи, все понравилось
Работа сделана хорошо. Хороший подрядчик.
Ответный отзыв
aglovlyuk
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Верстка Шаблона для рассылок MailChimp
Мне понравилось сотрудничество с Максимом. Четкое задание; своевременная оплата.
Отличный подрядчик. Работа сделана вовремя и качественно.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настройка и запуск контекстно-медийной рекламы GoogleAdw
Спасибо за сотрудничество
Рекомендую подрядчика, но могут быть вопросы со сроками выполнения задания.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Дизайн визитки и фирменного бланка
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно. Буду рад сотрудничеству!
Спасибо исполнителю. Все было сделано качественно и ответственно.
Ответный отзыв
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн логотипа туристического агентства
Отличный заказчик, все быстро и четко. Оплата мгновенная.
Все было сделано оперативно и качественно.
Ответный отзыв