Придумать название и доменное название ресурса бронирования туров

# 1 — $ 40

Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине.

Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе с возможностью мониторинга (отслеживания цен) и онлайн бронирования.

Проект аналог: www.onlinetours.ru, www.travelata.ru

Название должно:

ассоциироваться с туризмом, отдыхом, путевками. Можно использовать слова: tour, tours, travel.

быть прописано латиницей, быть международным и не иметь локальный характер (вызывать доверие).

быть простым в произношении, транслитерации и наборе. Чем короче, тем лучше. Желательно использование доменного название.

Название не должно нарушать права третьих лиц и ассоциироваться (пересекаться) с какими либо другими проектами.

К названию предложить:

варианты свободных (либо недорогих) коротких доменов. Но если название хорошее, а домены заняты, все равно пишите. Приоритетные доменные имена в зонах: com, com.ua, travel, tours на английском (латиницей). Многосложные длинные составные домены не интересуют.

краткую расшифровку направления портала.

краткое описанием идеи названия.

краткий слоган.

Прорисовка логотипа приветствуется, так как следующий этап - фирменный стиль.