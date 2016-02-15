Придумать название и доменное название ресурса бронирования туров

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт75 заявок1163 просмотра
#1$40

Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине.

Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе с возможностью мониторинга (отслеживания цен) и онлайн бронирования. 

Проект аналог: www.onlinetours.ru, www.travelata.ru 

Название должно:

  • ассоциироваться с туризмом, отдыхом, путевками. Можно использовать слова: tour, tours, travel.
  • быть прописано латиницей, быть международным и не иметь локальный характер (вызывать доверие).
  • быть простым в произношении, транслитерации и наборе. Чем короче, тем лучше. Желательно использование доменного название.
Название не должно нарушать права третьих лиц и ассоциироваться (пересекаться) с какими либо другими проектами. 

К названию предложить:

  • варианты свободных (либо недорогих) коротких доменов. Но если название хорошее, а домены заняты, все равно пишите. Приоритетные доменные имена в зонах: com, com.ua, travel, tours на английском (латиницей). Многосложные длинные составные домены не интересуют.
  • краткую расшифровку направления портала.
  • краткое описанием идеи названия.
  • краткий слоган.
Прорисовка логотипа приветствуется, так как следующий этап - фирменный стиль.
9 лет назад
5888885
Кухар 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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