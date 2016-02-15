Добрый вечер. Необходимо придумать название для компании по продаже цветов/букетов и т.д. Будет отлично если под Ваше название будут свободны домен в зоне ru/com, и страница в Instagram. ...
Придумать название и доменное название ресурса бронирования туров
Необходимо придумать название онлайн ресурса бронирования туров (турпакетов, путешествий) с перспективой одноименной сети туристических агентств в Украине.
Ресурс: агрегатор онлайн подбора турпакетов по разным направлениям. Все актуальные туры от разных туроператоров на одном ресурсе с возможностью мониторинга (отслеживания цен) и онлайн бронирования.
Проект аналог: www.onlinetours.ru, www.travelata.ru
Название должно:
- ассоциироваться с туризмом, отдыхом, путевками. Можно использовать слова: tour, tours, travel.
- быть прописано латиницей, быть международным и не иметь локальный характер (вызывать доверие).
- быть простым в произношении, транслитерации и наборе. Чем короче, тем лучше. Желательно использование доменного название.
К названию предложить:
- варианты свободных (либо недорогих) коротких доменов. Но если название хорошее, а домены заняты, все равно пишите. Приоритетные доменные имена в зонах: com, com.ua, travel, tours на английском (латиницей). Многосложные длинные составные домены не интересуют.
- краткую расшифровку направления портала.
- краткое описанием идеи названия.
- краткий слоган.
Заявки фрилансеров
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