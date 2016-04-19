Нейминг и слоган компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен13 заявок409 просмотров

Необходимо разработать нейминг и слоган для сети салонов-магазинов по продаже дверей входных и межкомнатных, натяжных потолков, окон пвх рам и дверей пвх, жалюзи, рулонные шторы, роллеты.  

Область применения продукции: строительство, ремонт, дизайн. (не путать со строительной компанией)  

Основные свойства рекламируемой продукции:  Тишина и тепло в доме, уют и свет, семья и дети, Дом и будущее, функциональность и комфорт, умный комфорт.

Нужно не только придумать слово, но описать (обосновать) данное решение. 

Надеюсь на профессиональный подход к заданию.

9 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$50
14 дней
Благодарю Елену за отлично выполненную работу.
Спасибо за ваш выбор и оценку моей работы. Вы - профессиональный и грамотный заказчик. Всегда готова продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад