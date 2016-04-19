Нейминг и слоган компании

Необходимо разработать нейминг и слоган для сети салонов-магазинов по продаже дверей входных и межкомнатных, натяжных потолков, окон пвх рам и дверей пвх, жалюзи, рулонные шторы, роллеты.

Область применения продукции: строительство, ремонт, дизайн. (не путать со строительной компанией)

Основные свойства рекламируемой продукции: Тишина и тепло в доме, уют и свет, семья и дети, Дом и будущее, функциональность и комфорт, умный комфорт.

Нужно не только придумать слово, но описать (обосновать) данное решение.

Надеюсь на профессиональный подход к заданию.