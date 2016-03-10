Нейминг цветочного магазина/бутика.

# 1 — $ 15

Добрый вечер.

Необходимо придумать название для компании по продаже цветов/букетов и т.д.

Будет отлично если под Ваше название будут свободны домен в зоне ru/com, и страница в Instagram.

Названия можно предлагать как русски, так и английские. Всё будет рассмотрено. Приоритет латинице.