Нейминг цветочного магазина/бутика.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен106 заявок1932 просмотра
#1$15

Добрый вечер.

Необходимо придумать название для компании по продаже цветов/букетов и т.д. 

Будет отлично если под Ваше название будут свободны домен в зоне ru/com, и страница в Instagram. 

Названия можно предлагать как русски, так и английские. Всё будет рассмотрено. Приоритет латинице.

9 лет назад
solovev25
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Победитель конкурса

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
#1
Не первый раз работаем с Валентиной. Профессионал своего дела! Ни один из Вас (заказчиков) не пройдет мимо работ Валентины. Прекрасный формат подачи работ, полное описание, что, зачем, почему. Было описано абсолютно всё! Всем рекомендую, не пожалеете!
Интересный конкурс, рада была принять участие. Благодарю за предоставленную возможность!

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
#1
ТОП-10
Нейминг и Слоганы