Верстка Шаблона для рассылок MailChimp

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок145 просмотров

Необходимо сверстать Шаблон для рассылок MailChimp с версткой html.

Шаблон рассылок для Турагентства MAKiNTOUR (www.makintour.com). Макет прилагается.

В Шаблоне должны быть типовые блоки:  

1. Шапка с логотипом/контактами и основными ссылками на сайт (ПОДБОР ТУРА, ГОРЯЩИЕ ТУРЫ, АВИАБИЛЕТЫ, ЗАЯВКА МЕНЕДЖЕРУ, КОНТАКТЫ).

2. Блок картинка по всей ширине.

3. Блок обычного текста с ссылками и выделениями.

4. Блок с Горящими турами.

5. Блок Цитаты.

6. Блок Картинка слева и текст справа.

7. Футер с контактами, логотипом, соцсетями.

Более детально с заданием и примером работы можно ознакомиться на видео с 2:20 по 5:30 минуту:

https://www.youtube.com/watch?v=vs-u-u58cmA&index=4&list=PLvk9QTLc2Utxs4W4XKcHX8zBAIeAZ8fe-

HTML
9 лет назад
5888885
Кухар 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
Отличный подрядчик. Работа сделана вовремя и качественно.
Мне понравилось сотрудничество с Максимом. Четкое задание; своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
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9 лет назад

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