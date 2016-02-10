Поправить сайт под афоны

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Закрыт7 заявок125 просмотров

Поправить сайт под афоны

Мелкие правки, оставляйте заявки кто может помочь

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9 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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