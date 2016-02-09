Сделать сайт адаптивным

Добрый день. Нужно сверстать одну html страницу для рекламы в Gmail. Макет есть также в psd. У Gmail есть требования: Технические сведения Максимальная ширина: 650 пикселей.Максимальная высота: 1000 пикселей (рекомендуется не более 650).Форматирование: используйте ...