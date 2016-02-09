Сделать сайт адаптивным

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок189 просмотров

Пример страницы 

http://tools.smartexpert.net/

Изменить дизайн для адаптивности.

Сделать адаптивную верстку.

Сколько стоит одна страница и какие сроки?

9 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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