Верстка страниц на будстрапе

У нас куплена тема будстрапа:

http://wrapbootstrap.com/preview/WB0048JF7

Два вида задач:

1. Необходимо верстать страницы для нашего кабинета с помощью указанной темы.

2. Также необходимо будет проектировать страницы на осное задания, без дизайна макеты. Мы говорим какие элементы должны быть, а вы их размещаете, чтобы было красиво и юзабильно.

Пример страницы:

https://drive.google.com/file/d/0B2WGtSc_nFU7d1ZjX3lKby1oNTA/view?usp=sharing

Сколько стоит верстка на будстрапе одной страница на основе макета?

Сколько стоит верстка на будстрапе одной страница без макета, только список элментов?

У нас таких страниц 10 в месяц