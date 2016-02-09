Верстка страниц на будстрапе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки192 просмотра

У нас куплена тема будстрапа:

http://wrapbootstrap.com/preview/WB0048JF7

Два вида задач:

1. Необходимо верстать страницы для нашего кабинета с помощью указанной темы.

2. Также необходимо будет проектировать страницы на осное задания, без дизайна макеты. Мы говорим какие элементы должны быть, а вы их размещаете, чтобы было красиво и юзабильно.

Пример страницы: 

https://drive.google.com/file/d/0B2WGtSc_nFU7d1ZjX3lKby1oNTA/view?usp=sharing

Сколько стоит верстка на будстрапе одной страница на основе макета?

Сколько стоит верстка на будстрапе одной страница без макета, только список элментов?

У нас таких страниц 10 в месяц

9 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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