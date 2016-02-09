Надо сверстать новый дизайн для сайта gustas-shop.ru/ Прилагаю скриншоты. Требования к верстке (также прикладываю файл): - Для информации типа почты, телефона, адреса нужно использовать html5 разметку по-максимуму - Адаптация к ...
Верстка 3 страниц на 1-3 разворота каждая + мелкие правки
1. Сверстать новую страницу на основе этой - поменять текст и наполнение блоков. http://about-men.ru/free/january/days/
2. Сверстать новую страницу на основе подобной http://hopeople.ru/free/efficiency2/
3. Внести несколько правок в страницу http://hopeople.ru/free/health/video1/
4. Внести порядка 10 мелких правок в другие страницы *поменять формы, добавить текст и т.д.
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