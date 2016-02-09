Верстка темы для WordPress плюс WooCommerce сайта ГУСТАС

Имеется сайт с кривым адаптивом под мобильные (работает на Wordpress). Необходимо сделать кроссбраузерную и кроссплатформенную верстку для мобильных, планшетов и исправить огрехи на десткопе. Проект очень старый, поэтому никакого PSD нет. Нужно ...