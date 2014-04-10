andrey-kulagin

Есть группа в которой у меня всякая музыка, но она не в том порядке в котором я хотел бы её слушать. Посему есть такое задание: Нужно сделать бота (или что-то там работающее с ...
- $33Веб-программирование3 заявкиОткрыт12 дней назад
- $50
Есть приложение в репозитории на Bitbucked. Надо собрать его. И опубликовать в AppStore под аккаунтом нашего университета.Завершен6 лет назад
Мобильное приложение для клиник Первого Меда имени и.м. Сеченова. Функционал приложения: - Регистрировать пользователя (создавать профиль пользователя – на нашем сервере) - Содержать на сервере информацию об услугах и клиниках - Принимать и копить данные, внесенные пользователем (рост, вес, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо скорректировать качество картинок на сайте чтобы можно было смотреть на iPad с большим разрешением. Также при изменении разрешения экрана (поворот плашета) сайт не перестраивается под него. Пропорции картинок не соответствуют – сжимается картинка, см.вложение в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $135
Надо сверстать новый дизайн для сайта [url=http://gustas-shop.ru/]gustas-shop.ru/[/url] Прилагаю скриншоты. Требования к верстке (также прикладываю файл): - Для информации типа почты, телефона, адреса нужно использовать html5 разметку по-максимуму - Адаптация к мобильным touch устройствам - Отображение на экране (по высоте/ширине) – какие ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо настроить сервис MailChimp на отсылку подписчику уведомления со своим текстом о добавлении его в этот список рассылки. Есть сайт http://1ifckhm5.plp7.ru/ с формой заказа сделанный на движке Платформа LP. Леднинги они там помогают делать без дизайнеров ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо сделать электроный учебник. Есть презентация PPTX (приложена к заданию) с названием "История Операционной системы «Windows»" из неё и надо сделать учебник.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Надо помочь сделать письмо рекламное для сайта http://wanderwood.ru Есть база клиентов ~70шт Также нужно разослать письма по клиентам. Если письмо не будет попадать в спам.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добавить на сайт http://anten.msk.ru/ данные из прайса. Сайт написан на CMS Drupal 7. Каталог на Ubercart 7. Прайс приложен к проекту "Прайс на сайт.xls" Указывайте сумму и сроки.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сделать уникальными статьи на сайте diamondwood.ru. Проверить уникальность статей с сайта и для не уникальных сделать рерайт с ключевыми словами из списка. Предоставить выбранные ключевые слова вместе с данными статьями.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт написан на wordpress. Надо получить доступ. Минимальное требование это удалить анкету: http://www.blackmodels.ru/portfolio/1165Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Сделать интернет магазин для Yandex Market'а Нужен конкурс на дизйан(также логотипа). Сверстать на CMS Drupal Есть прототип, будет предоставлен бекап. Вот интеллект карта вместо ТЗ: http://www.mindmeister.com/ru/340776648 также приложена в виде картинки ниже. Возможно в ТЗ что-то забыто и может быть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Надо сделать книгу DjVu из отсканированной книги. 591шт сканов 600dpi в градациях серого с фотографиями, и пару цветных картинок с обложки. Сами сканы тут http://yadi.sk/d/7mP5Acxo7PiKIВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте. Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов. Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это было в инет магазине ...Завершен11 лет назад
- $50
Надо поработать с таблицей в базе, т.к. данные уже залиты на сайт. Ранее был сделан парсинг, но понадобилось его еще подчистить. Большое описание внизу, но работа простая. Сайт под Drupal 7 с магазином Ubercart. Изучив контент остались ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт в разработке http://nicetime.zoom.vps-private.net/ На нем Аваст выдает сообщение о вирусе JS:Decode-AJU [Trj] Причем выдает только для админской части.Завершен11 лет назад
Сделать выгрузку прайса для Яндекс Маркета на сайте написанном на Drupal 7 с интернет магазином Ubercart. Надо настроить модуль выгрузки в YML формат для Yandex Market'а: Суть: Настроить модуль http://drupal.org/project/yml_export он как раз с Ubercart работает.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS. Предложить парочку-троечку дизайнов. Разделы сайта: - Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю") - О поселке. - Ген. план - здесь будет схема как на сайте ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть каталог товаров написанный на Ubercart 3 (под Drupal 7). Необходимо настроить импорт/экспорт товаров на сайте. Цель задачи: менеджер будет загружать на локальный компьютер прайс с данными, например в формате CSV, далее будет проводиться правка, и далее ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Есть сайт с баннером в каталоге http://itmserv.ru.u8508.zoom.vps-private.net/catalogue Надо сделать баннер с таим вот текстом: «Купите оборудование у нас и получите бесплатный монтаж по Москве и области.»Баннеры2 исполнителяЗавершен11 лет назад