andrey-kulagin

Андрей Кулагин andrey-kulagin

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Собрать и опуликовать приложение iOS из исходников в GIT
Отличная организация рабочего процесса, четкие задачи, своевременная оплата. Спасибо.
Прекрасно выполненная работа. Публикация была непроста - долго пришлось ждать. Но Виктор выдержал все сложности и помог в доработке приложения до запуска. Рекомендую!
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codejs_pro
Игорь 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов(-3)
$20
10 баллов
7 лет назад
Скорректировать качество на сайте на основе презентации PPTX
Спасибо за сотрудничество!
Прекрасно сработано
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Nibar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Большой баннер про бесплатный монтаж оборудования
Все прошло нормально, рад сотрудничеству.
Спасибо за баннер. Очень хорошо. Красивенько. С учетом моих пожеланий.
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Nattusia
Наталья 
45 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$500
9 баллов
9 лет назад
Интернет магазин Anten для Яндекс Маркета
Все хорошо.
Великолепно выполнена работа. Сделан полностью сайт. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
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modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Перенести 30 сайтов с базами на новый хостинг
Спасибо, рекомендую.
Отлично перенес все сайты.
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