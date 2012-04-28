Темизация сайта института под Drupal

Необходимо выполнить верстку дизаайна и создать на её основе тему оформления для системы CMS Drupal(скорее всего версии 6). Я предоставлю сборку из модулей на которую натягивать дизайн.

Прилагаю файл с ТЗ и дизайном. Дизайн будет предоставлен в PSD формате.

Данные по проекту брать можно еще отсюда https://www.weblancer.net/projects/331045.html

Есть сайт-прототип с настроенными модулями, который надо будет дополнить под надобности текущего задания.

Далее на этоу ЦМС будет перенесен материал с сайта http://www.helmholtzeyeinstitute.ru/