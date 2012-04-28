Темизация сайта института под Drupal

$300
HTML-версткаЗавершен6 заявок270 просмотров
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Необходимо выполнить верстку дизаайна и создать на её основе тему оформления для системы CMS Drupal(скорее всего версии 6). Я предоставлю сборку из модулей на которую натягивать дизайн.

Прилагаю файл с ТЗ и дизайном. Дизайн будет предоставлен в PSD формате.

Данные по проекту брать можно еще отсюда https://www.weblancer.net/projects/331045.html

Есть сайт-прототип с настроенными модулями, который надо будет дополнить под надобности текущего задания.

Далее на этоу ЦМС будет перенесен материал с сайта http://www.helmholtzeyeinstitute.ru/

Drupal
12 лет назад
andrey-kulagin
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$300
10 дней
Работа выполнена качественно и красиво. Учтена кроссбраузерная направленность верстки. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
10 дней
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