Переспам верстки сайта

HTML-версткаЗавершен5 заявок198 просмотров
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Тег в коде страницы присутствует слишком часто.

Решения придумать несуществующие теги html и прикрепить через таблицу стилей им описания внешнего вида

документа.

Атрибут Style в коде выгледет поисковыми машинами как переспам

Решения вынести Атрибуты style в таблицу стилей css.

сайт goodzdorovie.ru

12 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Gilmart
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Задание выполнил быстро и корректно работой доволен.
Ясное задание, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.