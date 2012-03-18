Табличную вёрстку переделать в div

Надо сверстать заглушку. По высоте и ширине тянется. Подстраивается под размер экрана. Приоритет выбора - цена
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Доброго всем времени суток! Давненько сверстал свой сайт в табличной вёрстке. Щас хотелось бы облегчить код, поэтому решил перевести сайт на div вёрстку. Ищу верстальщика, который любит верстать divами.
Сайт простой http://www.coralclub.org Внутренние страницы отличаются только колонкой контента.
Пишите стоимость и сроки.
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