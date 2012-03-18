Табличную вёрстку переделать в div

HTML-версткаЗакрыт20 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго всем времени суток! Давненько сверстал свой сайт в табличной вёрстке. Щас хотелось бы облегчить код, поэтому решил перевести сайт на div вёрстку. Ищу верстальщика, который любит верстать divами.

Сайт простой http://www.coralclub.org Внутренние страницы отличаются только колонкой контента.

Пишите стоимость и сроки.

12 лет назад
abx
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dimkinpark
Дмитрий 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день