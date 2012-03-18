Верстка заглушки

Здравствуйте. Нужна верстка шаблона простой формы поиска на битриксе. Элемент во вложении. Чем скорее тем лучше. Оплата сразу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сверстать заглушку. По высоте и ширине тянется. Подстраивается под размер экрана. Приоритет выбора - цена
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