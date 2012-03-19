Верстка (слайдер на jquery)

настроить слайдер на сайте memory-nsk.ru под показ фото произвольных пропорций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка странички с эффектом слайдера.
Боковые правые вкладки снизу - это кнопки для смена контента на странице (баннер-изображение + блоки под изображением + текстовая инфа в блоке над вкладками)
Прикрепил 2 странички, что бы поняли. Вообще 4 шага (боковых вкладок) - 4 псд, которые нужно сверстать.
Делать нужно на jquery.
Пишите стоимость и сроки. Если возможно - сегодня нужно сделать.
Интересует надежный и ответственный исполнитель.
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