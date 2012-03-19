Верстка (слайдер на jquery)

HTML-версткаЗавершен9 заявок232 просмотра
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Нужна верстка странички с эффектом слайдера.

Боковые правые вкладки снизу - это кнопки для смена контента на странице (баннер-изображение + блоки под изображением + текстовая инфа в блоке над вкладками)

Прикрепил 2 странички, что бы поняли. Вообще 4 шага (боковых вкладок) - 4 псд, которые нужно сверстать.

Делать нужно на jquery.

Пишите стоимость и сроки. Если возможно - сегодня нужно сделать.

Интересует надежный и ответственный исполнитель.

jQuery
12 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$35
1 день
Понравилось работать. Пунктуальный - сказал, сделал. По вёрстке всё сделал и придраться не к чему) Будем продолжать сотрудничать
Иван в польне адекватны человек . чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком каторый ведет себя по дружески. отлично понимает в деле.. одним словом Иван пунктуальный человек будем и дальше работать
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