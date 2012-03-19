Верстка (слайдер на jquery)

Нужна верстка странички с эффектом слайдера.

Боковые правые вкладки снизу - это кнопки для смена контента на странице (баннер-изображение + блоки под изображением + текстовая инфа в блоке над вкладками)

Прикрепил 2 странички, что бы поняли. Вообще 4 шага (боковых вкладок) - 4 псд, которые нужно сверстать.

Делать нужно на jquery.

Пишите стоимость и сроки. Если возможно - сегодня нужно сделать.

Интересует надежный и ответственный исполнитель.