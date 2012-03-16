Сверстать, посадить 2 интернет-магазина

Сам я дизайнер. Ищу верстальщика, который подберёт недорогое решение для сайта. Дизайн будет не сложный, сверстается легко.

Нужен не совсем интернет-магазин, а что-то типа каталога товаров. Когда пользователь зайдёт на станицу товара такая формочка "хотите купить? оставьте своё имя и телефон - втечение часа с вами свяжется менеджер).

Нужно уложиться в бюджет по одному проекту (вёрстка главной и страницы товара + посадка на движок) = 2500 рублей. НО не халтурить.

Утверждённый дизайн по первому сайту будет сегодня вечером.

Без предоплаты. С заказчиком знаком лично, как только всё сделаем - на следущий день будет оплата. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество! В личку не писать, напишу сам.