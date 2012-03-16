Сверстать, посадить 2 интернет-магазина

$100
HTML-версткаЗакрыт10 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сам я дизайнер. Ищу верстальщика, который подберёт недорогое решение для сайта. Дизайн будет не сложный, сверстается легко.

Нужен не совсем интернет-магазин, а что-то типа каталога товаров. Когда пользователь зайдёт на станицу товара такая формочка "хотите купить? оставьте своё имя и телефон - втечение часа с вами свяжется менеджер).

Нужно уложиться в бюджет по одному проекту (вёрстка главной и страницы товара + посадка на движок) = 2500 рублей. НО не халтурить.

Утверждённый дизайн по первому сайту будет сегодня вечером.

Без предоплаты. С заказчиком знаком лично, как только всё сделаем - на следущий день будет оплата. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество! В личку не писать, напишу сам.

12 лет назад
esocial
Media Social 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Хак для IE-6,7

    $5

    В IE-6,7 сайт отображается немного криво, а именно сначала идет контентая часть, а под ней сайдбары. Как это выглядит прикрепил скрин, во всех остальных браузерах нормально. Просьба оставлять заявки тем, кто знает как исправить, на ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верска 2-х страниц

    Здравствуйте! Требуется верстка 2-х страниц. Файлы в приложении. В заявках указывайте стоимость и сроки.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изм. шаблон (html/css/js)

    $100

    Всем Привет! Есть шаблон Twitter Bootstrap который нужно немного изменить. Все есть в двух файлах. По скайпу могу объяснить по ходу. Думаю на пол дня работы. Потом все это выложить на сервер. В приложении - шаблон от http://twitter.github.com/bootstrap/base-css.html excel инструкции Fireworks.png ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переписать HTML, css, js файлы

    $20

    Нужно переписать полностью HTML, css, js файлы. Окончательный результат должен полностью отличаться от оригинала. Желательно DIV. Оплата по факту выполненной работы. (Western Union) Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить пару глюков в шаблоне

    $5

    Установлен DLE шаблон. Там исправить пару косяков с прокруткой и выводом имени пользователя. Просьба оставлять заявку тем, кто знаком с DLE.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка. Главная страница. HTML+CSS+JS+PNG+JPEG

    HTML, CSS, JS, PNG, JPEG. Для начала нужно сверстать довольно простую страницу главную страницу сайта (она во вложении). Плюс отдельно внутреннюю страницу. Внутреннюю страницу будем верстать уже в режиме gtalk'а, а тут прошу определиться со стоимостью ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад