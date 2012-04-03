Сделать верстку и привязать/адаптировать к WP

$500
HTML-версткаЗавершен14 заявок186 просмотров
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Есть верстка, которую нужно привязать-адаптировать к WP, в котором уже есть блог (на субдомене).

12 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
marcnielsen
35 летДания
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все сделано хорошо. Рекомендую к работе в дальнейшем.
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, если выходили за рамки Т3, то все оплачивалось, в соответствии с объемом работ. Приятно работать :)
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