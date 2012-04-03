Сделать верстку и привязать/адаптировать к WP

Всем Привет! Есть шаблон Twitter Bootstrap который нужно немного изменить. Все есть в двух файлах. По скайпу могу объяснить по ходу. Думаю на пол дня работы. Потом все это выложить на сервер. В приложении - шаблон от http://twitter.github.com/bootstrap/base-css.html excel инструкции Fireworks.png ...