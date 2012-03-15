Необходимо сверстать макет

Верстка и настройка движка на OpenCart. ТЗ во вложенном файле. Ссылка на макет внутри ТЗ. Пишите, пожалуйста, срок и сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать простой макет.
Требования:
- Кросбраузерная верстка (ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+).
- Валидная
- Семантичная!
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