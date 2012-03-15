Необходимо сверстать макет

HTML-версткаЗакрыт19 заявок214 просмотров
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Необходимо сверстать простой макет.

Требования:

- Кросбраузерная верстка (ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+).

- Валидная

- Семантичная!

12 лет назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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