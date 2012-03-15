Перенести изменения сайта в child theme, Wordpress

HTML-версткаЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Есть шаблон сайта, на котором были сделаны некоторые изменения. есть дочерняя тема.

нужно перенести эти изменения в дочернюю тему, чтобы можно было обновить родительскую тему.

Буду рад сотрудничеству.

WordPress
12 лет назад
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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