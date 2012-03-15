Верстка небольшого сайта

HTML-версткаЗакрыт9 заявок287 просмотров
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Необходимо сверстать несколько страниц с использованием несложных скриптов. Техническое задание прикладываю во вложении. Помимо описания, в нем есть уже виды макетов страниц. Работа с сотрудничеством на будущее. Ищем специалиста в офис (г. Москва). Предлагайте, пожалуйста, ваши расценки и сроки. Спасибо.

12 лет назад
pavelio
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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