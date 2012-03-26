Верстка одной страницы сайта

Нужна качественная верстка. Макет не сложный, тз с картинками можно скачать по ссылке – http://dl.dropbox.com/u/14952495/verstka14.zip Как видите в тз 5 макетов, но там будет меняться только шапка и фон, так что это значительно упростит работу. Верстка будет ...