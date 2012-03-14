Доработать магазин, верстка

HTML-версткаЗакрыт1 заявка154 просмотра
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- Требуется доделать интернет магазин со стороны верстки.

- Требуется доработать интернет-магазин на движке NetCat.

1) рейтинг товаров

2) сравнение товаров

3) корзина

4) выпадающий список в меню "кондиционеры"

5) сортировка товаров по умолчанию – по цене

Предлагайте цены и сроки.

12 лет назад
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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