Доработать магазин, верстка

Нужно не только сверстать но и натянуть на движёк, жду предложений в icq не писать.. оставляйте контактные данные напишу сам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Требуется доделать интернет магазин со стороны верстки.
- Требуется доработать интернет-магазин на движке NetCat.
1) рейтинг товаров
2) сравнение товаров
3) корзина
4) выпадающий список в меню "кондиционеры"
5) сортировка товаров по умолчанию – по цене
Предлагайте цены и сроки.
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