Публикую проект повторно с дополнением нужно нарисовать новый дизайн сайту пример рег.рф и сменить дизайн сайта на CMS джомла , нужно сверстать на дивах и натянуть на CMS. Эскизы отправляйте на майл. подробности при ...
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Требуется консультация по верстке перед созданием дизаин-макета, сначала хотим прояснить базовые вопросы которые могут(?) повлиять на графическое решения, в дальнейшем потребуется сверстать сайт по макету.
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