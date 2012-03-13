Доделать верстку шаблона для форума SMF-1.1 версия

Есть форум по адресу - motogon.ru

На нем установлено множество модов, некоторые вообще ставились вручную. Тема там сейчас стандартная. Есть отдельно верстка, которая по идее должна была наложится на этот форум, но разработчик пошел по неправильному пути и сделал верстку, основываясь на пустой версии, скачанной с официального сайта. Поэтому при переносе возникло множество ошибок.

Задача скрестить существующий форум с уже почти сделанной версткой без потери функциональности форума(чтобы все моды остались не затронутыми).

Пишите, сообщу подробности, о цене договоримся.