Смена дизайна сайта на CMS джомла

$130
HTML-версткаЗакрыт9 заявок412 просмотров
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Публикую проект повторно с дополнением нужно нарисовать новый дизайн сайту пример рег.рф и сменить дизайн сайта на CMS джомла , нужно сверстать на дивах и натянуть на CMS. Эскизы отправляйте на майл.

подробности при преписке, желательно что бы был опыт с этой cms.

Отписываемся в проекте.можете написать свою цену

Подробнее по icq,или личку или по тел.

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9 лет назад
armikon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nelsson302
Никита 
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
10 дней
Данный исполнитель взял на себя исполнение проекта не уложился в сроки не выходил на связь также не отвечал на сообщения последний увез продлил срок до 25 декабря и пропал и опять не выполнил проект не рекомендую. Удалю отзыв только после выполнения проекта!
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