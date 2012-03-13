Смена дизайна сайта на CMS джомла

Публикую проект повторно с дополнением нужно нарисовать новый дизайн сайту пример рег.рф и сменить дизайн сайта на CMS джомла , нужно сверстать на дивах и натянуть на CMS. Эскизы отправляйте на майл.

подробности при преписке, желательно что бы был опыт с этой cms.

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