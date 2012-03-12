Шаблон (желательно под Joomla) в виде старой книги

Приветствую специалистов!

Краткое ТЗ: необходимо разработать красивый, качественный, валидный и кроссбраузерный шаблон (очень желательно под Joomla) в виде старой книги. Наполнение будет в виде текста и видео. Цвета, возможно текстура и общее настроение желаемого шаблона, как на этом сайте: http://www.novolipki.com/

Внимание! Любителей с Artisteer-ом и проч. прошу не беспокоить. Flash не использовать (может быть только некоторые элементы). Бюджет ДО $150.

Жду Ваших предложений.