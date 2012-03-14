Нужна качественная правка CSS и шаблонов

Собственно нужно будет в ближайшее время отверстать шаблон. сайт будет по структуре такой же как этот - avtozapchast i. com . ua только другой дизайн Ориентировочный бюджет 50 у.е. пожалуйста прикрепляйте ссылки на пример верстки.