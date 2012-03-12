Есть шаблон с сайта themeforest.net - psd+html версия. Необходимо адаптировать под нужды заказчика, переделать под WordPress и воткнуть на хост (jino.ru). Очень подробное ТЗ гарантирую, точно знаю что нужно. Срок: не более 96 часов с момента принятия ...
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Требуется сверстать страницу !
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