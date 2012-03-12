Сверстать готовый дизайн и поставить на сайт

Проект для: Чолач Святослав Орестович (tradzt)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на базе CS-Cart, для него разрабатывается дизайн. Необходимо будет его сверстать и поставить на сайт. Желательно чтоб человек был знаком с этим движком и его особенностями.
Пишите сюда сроки, стоимость.
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