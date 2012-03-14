Нужно сверстать 5 html форм

Нужно сверстать 5 форм, ничего сложного.

Во вложении формы в формате word и pdf, необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику.

А так же во вложении пример сверстанной формы.

А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо самих полей необходимо указывать текст из этого файла.

Стили указывать в

Нужно сделать все формы сегодня, до 16:00 по киевскому времени.

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