Joomla 1.5 - наладить галереи

Всем доброго времени! Нужны дополнительные позиции для модулей (10 штук) шаблон siteground-j15-23. Нак картинках "как есть" и "как нужно". Первое - нужно растянуть шаблон (фиксированный размер) и добавить четвёртую колонку (позиция 11) Позиция 10 - Breadcrumbs, Позиции 5-9 - пять ...
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После добавления нового шаблона для внутренних страниц и обновления визуального реактора JCE, картинки перестали открываться в всплывающем окне. Необходимо найти конфликт и настроить. И наладить работоспособность JCE MediaBox. Сайт _hmwedding.ru
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