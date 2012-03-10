Верстка темы для портала на Drupal 7

Интересный и развивающийся проект портала на Drupal 7!

Нам нужна ваша помощь с версткой и темизацией портала о медитации по нашему psd макету.

А также Помощь в разработке функционала (настройка вывода отдельных страниц и блоков, разработка модулей по необходимости).

Пишите, вышлю подробное ТЗ. Все подробности проекта в скайпе!

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Тами

Skype: katlinart

E-mail: [email protected]