Верстка темы для портала на Drupal 7

$1000
HTML-версткаЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Интересный и развивающийся проект портала на Drupal 7!

Нам нужна ваша помощь с версткой и темизацией портала о медитации по нашему psd макету.

А также Помощь в разработке функционала (настройка вывода отдельных страниц и блоков, разработка модулей по необходимости).

Пишите, вышлю подробное ТЗ. Все подробности проекта в скайпе!

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Тами

Skype: katlinart

E-mail: [email protected]

Drupal
12 лет назад
katlinart
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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