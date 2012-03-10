Сверстать макет

Требования:

- Корректное отображение на iOS

- Скроллы на странице gallery.jpg реализовывать с помощью JS, а не с помощью фрейма. Скролл бары должны выглядить как на дизайне.

Пример сайта со скроллом http://www.morderer.com.ua/advertising/ но здесь реализовано на фреймах.

- Важно, чтобы при растягивании страницы по высоте (в зависимости от разрешений экрана) главная скроллируемая область с большими фото тоже растягивалась, но сами фото центровались по высоте как здесь http://www.morderer.com.ua/advertising/

Предыдущий исполнитель не справился с задачей.

Вот его верстка www.satmarket.com.ua/inside.html

Второй вопрос - сколько будет стоить исправить сделанную работу?

Пример скролла, который работает корректно на iOS http://studio1.com.ua/studio-2.html